A Begbie névre hallgató angol bulldognak nagyon nem tetszett, hogy a szokásos péntek délutáni sétáltatáskor múlt pénteken gazdája az eső miatt a megszokottnál egy rövidebb útvonalat választott.

A kutyánál akkor telt be a pohár, amikor az útkereszteződésben

Begbie ezért levetette magát a járdára, és egy teljes percig halottnak tettette magát. Még a közelben parkoló dolgozó munkások is a segítségére siettek, de a gazda felvilágosította őket a bulldog kis hiszti-akciójáról.

Workmen rush to help dog walker and revive her 'dead' pet - only to discover the petulant pooch was staging a lie-down protest https://t.co/QiPRTj6rhu