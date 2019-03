Orbán Viktor a vasárnapi rádióinterjújában - egyebek mellett - arról beszélt, hogy a Nyugat nem ítéli veszélyesnek a terrorizmust.

Ezzel az állásponttal csak egyetlen baj van: nem igaz.

Vezető hír, hogy a TEK elfogott egy ISIS-harcost. Csakhogy az ISIS-harcos kilétét nem a TEK derítette fel. A férfit a belga titkosszolgálat azonosította be elsőként. A belgák adták át a TEK-nek a bizonyítékokat is. Ebben semmi rendhagyó nincs, az összes ilyen információ külföldi (főleg európai) partnerszolgálatoktól érkezett eddig is és így lesz ez valószínűleg a jövőben is.

Ennyit a Nyugat bénázásáról és arról, mennyire ítélik veszélyesnek a terrorizmust.