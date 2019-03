Már-már kabaréba illő volt a jelenet, amikor Ferenc pápa a Loretóban – azaz Olaszország leghíresebb búcsújáró helyén – tett hétfői látogatása során nem engedte meg az embereknek, hogy kezet csókoljanak neki.

A komikus pillanatokról készült felvétel bejárta a netet, majd nem kis vitát váltott ki a konzervatív és a haladó katolikusok között. A pápákat ugyanis gyakran üdvözlik a pápai gyűrűre dobott csókokkal, amit a jelenlegi egyházfő a látottak alapján ezúttal nagyon látványosan el akart kerülni.

Pope Francis visited a Catholic shrine in Loreto where he repeatedly withdrew his hand as a line of people tried to kiss his ring https://t.co/pPtl18N2ve pic.twitter.com/7Sciamhn17