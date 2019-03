Az IKEA elsősorban a lapraszerelt bútorairól híres, de ezek után mindenkinek a húsgolyó (ami valójában nem is svéd!) és az olcsó hotdog jut az eszébe róluk. Az étterem és a büfé elválaszthatatlan részei ezeknek a boltoknak, de adja magát a kérdés, hogy mióta van ez így és milyen elgondolás miatt alakult ez ki?

Ingvar Kamprad 1958-ban nyitotta meg az első éttermen belüli kávézót. Az ötlete arra épült, hogy a hatalmas üzletek általában a város szélén épültek, olyan helyekre, ahol nem volt könnyű éttermet találni. Az éhes vevő viszont gyorsabban távozik és kevesebbet költ. Ha viszont olcsón tud enni, akkor többet marad, ha pedig több időt tölt el a bútorok között, akkor az ebéd közbeni beszélgetés témája nagyobb eséllyel szól majd arról, hogy melyik szobában lenne szükség egy új szőnyegre, vagy lámpára.

Sokat számított az is, hogy a bútorgyártásban szerzett tapasztalatot az ételekre is érvényesítik, vagyis a lehető legfontosabb, hogy egyszerűek és olcsók legyenek az ételek, valamint olyan beszállítói hálózatot építsenek ki, amik ezt hosszú távon is fenntarthatóvá teszik.

De olyan apróságok is közrejátszanak a sikerben, hogy az éttermeket úgy alakítják ki, hogy mindegyik célcsoportjuk megtalálja a kedvenc helyét. Ezért van mindenütt nagy hely, ahol játszhatnak a kisgyerekek, külön szoba, ahol szoptatni lehet, a sok kétszemélyes hely pedig azoknak a fiataloknak szól, akik épp az első lakásukat rendezik be. Az utóbbi időben pedig már arra is figyelnek, hogy minél egészségesebb és környezettudatosabb legyen, amit felszolgálnak.