A Huracan Spyder típusú autót már eddig is rendszeresen megcsodálhatták akik követik az Vajna Tímea instáját. Most a 372 ezer követő értesülhetett elsőként arról is, hogy eladó a járgány.

Eladó az autóm, írj üzenetet

- írta

Irányárat nem adott meg, és a használtautón sincs fenn egy ilyen típus sem, de az újonnan 70-80 millióba kerülő autó jelenleg is több tízmillió forintot érhet.

Andy Vajna feleségeként a fánkbiznisz mellett a szépségverseny szervezésbe, és a gyémántkereskedésbe is belekóstolt. A vállalkozásai többsége elég gyatrán muzsikált, ezért mi is arra jutottunk, hogy magának és mindenki másnak is az lesz a legjobb, ha az influenszer karrierjére fókuszál.

Azt nem tudni, hogy Andy Vajna mennyit hagyott rá a milliárdos vagyonából, egy jól értesült barátnő szerint, ahhoz nem eleget, hogy fenntartsa a korábbi életmódját.