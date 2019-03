Pár évtizedenként egyszer a Colchester United focicsapata bekerül az országos, de még akár a világsajtóba is. A negyedosztályú brit csapat a hetvenes években egyszer megverte az akkor első osztályú Leeds Unitedet az FA Kupában, azóta azonban elkerülték a hasonló sikerek.

Ettől függetlenül, ahogy az első négy osztályban a professzionális brit labdarúgásban szokás, az Essex megyei kis csapatnak is vannak külföldi játékosai, tízezres stadionja és még edzőközpontja is. Ide zuhant le a világűrt megjárt hamburger, amit - mint a mellékelt ábra mutatja -, meg is kóstolt a gazdája, de különösebben nem ízlett neki a fagyott szendvics.

De ki volt a tulajdonos és hogy került a világűrbe a hamburger? A látványos kísérlet egy Tom Stanniland nevű youtuber ötlete volt. A több millió rajongó által követett Killem csatorna gazdája vett egy hamburgert, rögzítette egy tálcán, majd egy GoPro kamerával követte, ahogy egy kis lufis szerkezet segítségével felküldte az űrbe, vagy legalábbis annak a határára (valami hasonlót egyébként mi is csináltunk pár éve). A kísérletből látványos felvételek születtek, majd a hamburger visszatért a légkörbe és éppen a focipályán landolt.