Vége az álmatlan éjszakáknak, megoldódott a Bretagne partjainál felbukkanó Garfield-telefonok rejtélye, aminek darabjait egészen a nyolcvanas évek óta csipegették szorgosan a partot tisztító önkéntesek, és a telefon szépen lassan a szemétszedés szimbólumává vált.

Most azonban fény derült arra, hogy honnan érkeztek a partra a rejtélyes telefonok. Eddig is sejtették, hogy a telefon egyike lehetett annak az évi 1500 konténernek, ami véletlenül a tengerbe csúszik a rossz rögzítés és a szélsőséges időjárás találkozásakor. Egy helyi földműves emlékezett rá, hogy egykor sok ilyen telefont talált egy helyen, és el is vezette az önkénteseket pár újságíró társaságában a barlanghoz, amit csak apály idején lehet megközelíteni. Az algával borított sziklákon át el is jutottak a konténerhez, amivel így a rejtélynek vége.

Vagy mégsem. Az önkéntesek szerint ugyanis több konténer is lezuhanhatott a partról, így egyáltalán nem biztos, hogy nem fognak a narancssárga telefonok többé felbukkanni.

