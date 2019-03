Donald Trump egy Fox Newsnak adott interjújában váratlanul elővette újra kedvenc témáját a 2016-os elnökválasztási kampányból: Hillary Clinton letörölt emailjeit. A levelek ügyében anno volt FBI-vizsgálat, kongresszusi vizsgálat, meg persze hangos botrány, Clinton börtönnel fenyegetése, mint Trump egyik központi kampányígérete, satöbbi. Aztán szépen elaludt az ügy (a hivatalos vizsgálatok azt hozták ki, hogy nem történt semmi törvénytelenség), mígnem most, három évvel később az elnöknek újra eszébe jutott. Hosszasan ecsetelte is a baráti tévében, hogy mennyire gyanús az egész, hiszen a BleachBit nevű szoftver, amit az emailek törlésére használtak, iszonyú drága cucc, éppen ezért nem is szokták nagyon alkalmazni, hacsak nem rettentő titkokat akar megsemmisíteni az ember.

Kisvártatva jelentkezett a szoftver fejlesztője, aki egyetlen aprósággal egészítette ki az elnök mondandóját:

A BleachBit nyílt forráskódú és ingyenes, mindig is az volt, minden platformon, minden felhasználásra.

