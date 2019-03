Egy Vitalij nevű orosz nyugdíjas békésen szaunázgatott Oroszország keleti sarkában, Habarovszk régióban, amikor azt hallotta, hogy az állatai nyugtalankodnak. Rögtön magára kapott egy fürdőköpenyt és a pajtához sietett, feltépve a pajta ajtaját megdöbbentő látvány tárult a szeme elé:

vér mindenütt és egy tigris, amint az egyik tehenet marcangolja.

"Felkaptam egy vasvillát és megpróbáltam a tigris hátába döfni, hogy elriasszam, de nem segített, a tigris felém vágott" - meséli Vitalij.

Forrás: Rosszija 1

Ezen a ponton Vitalij érezte, hogy más fegyverre lesz szüksége, hogy megnyerje ezt a harcot, ezért visszavonulót fújt, és berohant a házba a pisztolyáért. Mivel a szibériai tigris veszélyeztetett faj, mindössze 550 van belőle a világon, először a levegőbe lőtt, hátha sikerül elriasztania az állatot, de a tigris nem hátrált. Végül fájó szívvel, de Vitalij egy fejlövéssel leterítette az állatot.

Bár egy szibériai tigris elpusztítása súlyos bűncselekmény, akár két év börtön is járhat érte, Vitalijt felmentették, mivel a tigris veszélyeztette őt és családját. A helyi vadvédelem munkatársa elmondta, hogy a tigris egy különösen idős példány volt, szinte az összes foga hiányzott. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a tajga folyamatos pusztítása súlyosan károsítja a vadvilágot is, ahogy csökken a vaddisznóállomány a tölgyesek kivágása miatt, úgy a tigrisek is egyre nehezebben találnak élelmet.

(Siberian Times)