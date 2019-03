Nyilván azért átlátszóan becsapósra sikerült a kép, de a helyes válasz tényleg az, hogy az alul, populista módon pesti panelek által ábrázolt Közép-Magyarország statisztikai régió fejlettebb, mint Kína egyik gazdasági központja, Sanghaj.

Fent Pudong, a sanghaji felhőkarcolónegyed, lent a Zsókavár utcai lakótelep.

A rácsodálkozás apropója, hogy a minap a G7-en vita indult arról, hogy mit kéne tanulniuk Kínától a liberálisoknak, ami kapcsán elhangzott, hogy ma a kínai fejlődési övezetek "már évtizedekkel Magyarország előtt vannak fejlettségben."

Ez már elsőre is legalább olyan büdösnek tűnt, mint egy átlagos sanghaji sikátor, és két perc guglizás után fény is derült rá, hogy (már ha fejlődési régiókat fejlődési régiókkal hasonlítunk össze, ahogy értelme van) a fejlettség legalapvetőbb mutatója, a vásárlóerő-paritáson számolt, egy főre eső GDP Közép-Magyarország régióban 2017-ben 37457 dollár volt (pdf), Sanghajban meg 36258 dollár. Ami annak fényében nem is annyira meglepő, hogy egyébként a sanghaji felhőkarcolónegyed túloldala nem nagyon különbözik egy pesti lakóteleptől, illetve hogy Sanghaj közigazgatási övezetébe mindenféle falusias helyek is beleesnek (ahogy Közép-Magyarországba is).

De az 1,3 milliárdos Kína politikai központja, a 20 milliós Peking (ami ugye hasonló méretarányban itthon kb. az V. vagy a XII. kerületnek felelne meg) is csak ujjhossznyival előzi Közép-Magyarországot a maga 37770 dollárjával. Már persze ha hiszünk a kínai GDP- és népességadatoknak, mert a rossz nyelvek szerint előbbit hajlamosak felülárazni, utóbbi meg a nagyvárosokban vélhetően alacsonyabb a valósnál, elsősorban az egyre kevésbé tolerált migránsmunkások nagy (bár a kilakoltatások miatt csökkenő) száma miatt.

Ettől függetlenül az biztos, hogy 2017 volt az utolsó év, amikor Közép-Magyarország még ilyen előkelő kínai régió lett volna, hiszen az tagadhatatlan, hogy a növekedés üteme még a korrupt, autokratikus országok között is eltér, országos szinten viszont még mindig nagy a magyar előny (28 ezer vs 16 ezer dollár), kár, hogy ennyivel kevesebben vagyunk.