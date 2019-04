Billie Eilish idén lesz csak 18 éves, de olyan komoly lemezt adott ki pár napja, hogy csak pislogunk. És nem az énekes korához képest nagyon jó a lemez, hanem általában véve, a többi, hasonló stílusú és kategóriájú cucc közül is kiemelkedik. Írunk majd bővebben Eilishről és a lemezről is, de most mindenki nézze és hallgassa meg a Bad Guy című számát/klipjét, hogy tudja, mi üvölt majd nyáron minden szórakozóhelyen. (A Youtube-on több mint 20 millió, a Spotify-on nagyjából ugyanannyi lejátszásnál tart 3 nap alatt):