A Hertha nevet kapta a berlini állatkert jegesmedvebocsa, akit a leghíresebb berlini sportklubról, a Hertha BSC-ről neveztek el, közölte az állatkert kedden a négy hónapos nőstényről. Emellett a Hertha BSC lett az állat "keresztszülője" is. A névadó pályázatra 5300 javaslat érkezett, a keresztszülőségre pedig tízen jelentkeztek.

A december elején jegesmedve leginkább barlangszerű istállójában időzik, de március közepe óta naponta több órát is a kifutóban tartózkodik, sokat rohangál, játszik az anyjával, mászik a sziklákon és már a kifutó tavába is bemerészkedik, írja az MTI. Hivatalosan március 16-án mutatták be az állatkert látogatóinak, azóta kétszeresére nőtt a napi vendégek száma, tehát Hertha azonnal nagy kedvenc lett Berlinben.

6 Galéria: A Hertha nevet kapta a berlini állatkert jegesmedvebocsa Fotó: Hannibal Hanschke / Reuters

A berlini állatkert legutóbbi jegesmedvebocs kedvence négy hónaposan pusztult el 2017-ben. Halála nagyon váratlanul érte gondozóit, pontosan nem derült ki, hogy mi okozta, annyit állapítottak meg, hogy a mája volt beteg. Hertha anyjának, Tonjának 2017 decemberében is született két kölyke, az egyik születése után azonnal elpusztult és a másik is csak pár hétig élt.

A Hertha a jövőben segít ráirányítani a figyelmet a szabadon élő jegesmedvék nehéz helyzetére.