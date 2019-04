A 90-es évek európai popzenéjének egyik hullócsillaga, Blümchen, vagyis Jasmin Wagner 18 év elteltével új számmal jelentkezett. Mondjuk maga a szám nem új, de Blümchen karrierjére egyébként is jellemző volt, hogy mások számait dolgozza át rágógumival összekent dobgépre, így végül is tökéletesen beleillik a pályaívébe.

A Computerliebe a Das Model azonos című 1995-ös számának feldolgozása (ami meg egyébként egy 1985-ös Paso Doble-szám feldolgozása), és Blümchen saját bevallása szerint is leginkább azért született, hogy így adjon egyfajta főhajtást a 90-es évek zenéi előtt.

A még mindig csak 38 éves Jasmin Wagner az utóbbi években nem igazán volt aktív, most viszont ő is elkezdi meglovagolni a 90-es évek retróhullámát, és ismét vállal fellépéseket, a főhajtás mellett természetesen ezért született ez a feldolgozás is.

És ha már Blümchen meg 90-es évek német popzenéje, akkor a metapoénok kedvelőinek elhelyeznénk még itt ezt a képet.