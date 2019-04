Egy román kekszmárka csúnyán benézte Facebookon futtatott reklámkampányát. A RoStar keksz ugyanis hónapok óta műveltségi kérdésekkel próbálja interakcióra csábítani az embereket, és az interakciók csak úgy zúdulni kezdtek, amikor a „melyik városban található a Colosseum” szintű kérdések után két posztban is horogkereszt hátteres Hitler-kép fogadta a facebookosokat, mely az alábbi kérdéseket illusztrálta:

Ausztriában, Németországban, vagy Lengyelországban született-e Hitler? Miért építette meg Hitler a világ leghosszabb, 4,5 kilométeres épületét, a Prora hotelt?

Fotó: RoStar / Facebook Forrás: transindex.ro

A kampány vizuális esetlenségét csak fokozta, hogy a kreatív szakemberek a diktátor mellé fotosoppolták a kekszet is. A RoStar az akciójáról szóló híreket követően már el is távolította mindkét bejegyzését, és azt nyilatkozták az Adevărul román lap megkeresésére, hogy a Hitler fényképével ellátott bejegyzések nem reklámozás céljával kerültek fel az oldalra, hanem azok is a 8 hónapja tartó általános műveltségi kérdésekkel foglalkozó kampányuknak a részei voltak. Csakhogy Hitler fotójának reklámcélú felhasználása és a tiltott önkényuralmi jelkép megjelenítése egyaránt bűncselekménynek számít, szóval most egy komoly bírság is kinéz a keksz gyártójának.

(Transindex)