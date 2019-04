Érdemes többször is megnézni, annyi infó zúdul ránk belőle (például a bal alsó sarokban a toplistán a legnagyobb fegyvervásárlókról, ahol időnként Magyarország neve is felbukkan), a Szovjetunió összeomlása utáni időszak különösen érdekes. (Will Geary adatvizualizációs specialista és térképész munkája.)

Arms Sales: USA vs Russia from Will Geary on Vimeo.

(via Visual Capitalist)