És közben IKEA-bútort szerelt össze. A CNN egész konkrétan "Ocasio-Cortez IKEA-bútor összeszerelése közben írt történelmet" címmel hozta a "hírt", az Ocasio-Cortezt előszeretettel gunyoló Fox News-os műsorvezető, Tucker Carlson pedig hosszasan magyarázta a műsorában a videót kommentálva, hogy Ocasio-Cortez semmit sem tud a migrációról, és a "nárcisztikus kisgyerekekhez hasonlóan, nem hisz az őszinte egyet nem értésben, és mindenből morális ügyet csinál".

Ocasio-Cortez az amerikai képviselőház tagja, Trump után az Egyesült Államok legnagyobb politikai influenszere, a jobboldali revolversajtó kedvenc célpontja. És annak ellenére, hogy poétikusan ifjú kora – 28 éves – miatt még nem indulhat az elnökválasztáson, mégis lehet, hogy nagyobb befolyása lesz a 2020-as demokrata elnökjelölt programjára, mint a demokrata pártelitnek Obamástul, Clintonostul - írtuk az AOC-jelenséget és a képviselőnőt bemutató cikkünkben.

Ocasio-Cortez témái mellett kommunikációjában is új megközelítést hozott az amerikai politikába, virális Instagram-posztjaival könnyen kerül be az országos médiába, ezt azt is megkönnyíti, hogy a jobbos média nagyon utálja.

A hagyományos és a közösségi médiaérdeklődés pingponghatása miatt népszerűsége mára kardashiani méreteket ölt; amikor egy csajos posztjában például lefényképezte a rúzsát, maga sem gondolt arra, hogy a rúzst napok alatt elkapkodják az amerikai üzletekből.

Instagramon egyébként gyakran csinál ehhez hasonló live-okat, amikben a követői kérdéseire is válaszol amellett, hogy aktuális politikai ügyekről beszél.