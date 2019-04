De azért nem kell mostantól Ifjabbik Alsó Róbertként hivatkozni rá, és az se valószínű, hogy Vasember kosztümjét Sztálinvárosban gyártották volna, de azért az is igen komoly okot ad a Magyar Nemzeti Büszkeségre, hogy valami minimális részben magyar vér is csörgedezik az ereiben.

Bár a Wikipédián is olvasható, hogy az apja „negyedrészt magyar zsidó származású”, arra csak most hívta fel a figyelmet a Magyar Hollywood Tanács nevű civil szervezet, akik még a sztár őseinek sírját is felkeresték a tatai zsidó temetőben. Egészen pontosan így vezetik le a családfát: