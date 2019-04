Az 1990 előtt tanítottnál kétségkívül sokkal visszafogottabban dicsőséges 133 napot megélt Tanácsköztársaságról sok minden eszünkbe juthat, a romantikus gyereküdültetéstől (habos kakaó a Balaton-parton) Kun Béla kevésbé romantikus bécsi menekülésén át a legkevésbé sem romantikus statáriumig és forradalmi terrorig. A futball valószínűleg keveseknek jutna.

Pedig ebben az időszakban is ment a bajnokság – az 1918-19-es szezon végén az MTK lett a bajnok, 4 ponttal előzve az egy meccsel kevesebbet játszott FTC-t –, és 22 meccsen 41 gólt lőtt a gólkirály Schaffer Alfréd (most 26 forduló után Holender 13 góllal vezető a góllövőlistát), aki 4 országban 7 bajnoki címet szerzett. És volt válogatott mérkőzés is, csak egy, az viszont épp 100 évvel ezelőtt, 1919. április 6-án.

Az ellenfél Ausztria volt, ki más (abban az évben mindhárom válogatott meccsen velük játszottunk). Ezt a száz évvel ezelőtti meccset az FTC-pályán rendezték 40 000 néző előtt. A mieink 2:1-re nyertek, pedig a 21. percben Wondrak góljával még az osztrákok vezettek, de Orth az első félidő utolsó percében egyenlített, a 80. percben pedig Braun belőtte a győztes gólt.

A meccs legjobb jelenete viszont az lehetett, amit ez a fenti fotó is illusztrál: a magyar csapat centere, a korábban már említett Schaffer, aki akkor népjóléti népbiztosságon dolgozott, egy puskával a kezében ment a pályára. A fotót Benedek Szabolcs író osztotta meg, akinek nemrég jelent meg Vörös, mint a vér címmel egy 1919 májusában játszódó politikai krimije.