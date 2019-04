Hazánkban is egyre népszerűbb a hanami hagyománya, ami japánul virág nézést jelent, nálunk pedig sakura ünnep néven fut a az ELTE Füvészkertben. Japánban az az időjárás jelentés keretében külön bemondják mikor várható az ország különböző részein a virágzás.

Forrás: Japan Meterological Corporation

Japánban nem csak a cseresznye, de a szilva virágzását is ünneplik, ez az ünnep a régebbi, és az idősek körében még mindig népszerű. Gyönyörködjön ön is a virágzó gyümölcsfákban, és gondoljon az élet múlandóságára, ön is csak egy rövid ideig fog pompázni, aztán tovatűnik a széllel.