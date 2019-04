A fehérfejű rétisas, az Egyesült Államok ikonikus madara alapvetően hallal táplálkozik, de a dögöket vagy éppen a háztartási hulladékot sem veti meg. Utóbbi szokása okoz kisebb galibát Seattle külvárosában, ugyanis a sasok az egyik közeli szemétlerakóhoz járnak lakmározni, a maradékot pedig egész egyszerűen elszórják repülés közben a tisztes seattle-i polgárok kertjeibe.

Egy helyi lakos, David Vogel azt állítja, hogy egyszer még egy emberi vérrel teli tárolót is bedobtak az elszaporodott sasok a kertjébe.

A fehérfejű rétisast a 60-es években még a kihalás fenyegette, a vadászat és az élőhelyük pusztulása mellett az is veszélyeztette a sasállományt, hogy egyes rovarirtók gyöngítették a madarak tojásainak héját, így sok sas még kikelés előtt elpusztult. Szerencsére napjainkra ismét 10 000 pár fészkel Észak-Amerikában, viszont egyre nagyobb gondot okoz, hogy rászoktak a szemétre.

A seattle-i szeméttelepre nem csak sasok, de varjak és sirályok is járnak lakomázni, de a sasok puszta testi erejüknél fogva nagyobb gondot jelentenek. A sasoknak sem feltétlenül jó az ingyen ebéd, ugyanis a szemét között mérgező anyagokkal is érintkeznek. Még drónokkal is próbálták elriasztani a madarakat, de a sasok egész egyszerűen megtámadták azokat is.

