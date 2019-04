A világ egyik legjobb zenekara, a ZZ Top 2012 szeptemberében – 9 év kihagyás után – a La Futura lemezzel tért vissza. Billy Gibbons riffmágus akkor azt nyilatkozta, hogy az volt a szándékuk, hogy úgy kanyarodjanak vissza a korai lemezek világához, hogy közben nem hagyják figyelmen kívül a modern kor vívmányait. Hogy ezt nem csak zenei értelemben értette, jól mutatja, hogy a Flyin' High dal ősbemutatója az űrben volt, mivel egy befejezetlen változata szólt a Szojuz űrhajón a zenekar régi barátjának és rajongójának, a NASA-űrhajós Mike Fossum kérésére.



De nem csak ez az egyetlen érdekesség a lemez körül. A napokban épp a blues-rock zenekar otthonának is számító Houston rapszínteréről olvastam egy interjúkötetet, amikor megakadt a szemem a Dj DMD-vel készült interjúnál, hogy a ZZ top: I Gotsta Get Paid gigaslágere valójában az ő szerzeménye. Mondanom sem kell, hogy a szőr is felállt a hátul simléderes baseballsapkámon, amikor összehasonlítottam a két számot.

Íme a ZZ Top-sláger:

Itt pedig az eredeti:

Bónusz érdekesség a zenekart csak felszínesen ismerőknek, hogy a három tag közül egyedül a dobosnak nincs tekintélyt parancsoló szakálla, őt pedig úgy hívják, hogy Frank Beard.