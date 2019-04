Pedig szerintem is úgy néz ki, de a kép valójában egy lopás helyszínén készült, egészen konkrétan a használaton kívüli hőgyészi Apponyi Kastély Szállóban, ahol valaki 2019. március 22-e és 2019. április 2-a között vörösréz lámpákat és csatornákat szerelt le.

Fotó: Police.hu

A rendőrség aztán rövid időn belül előállított egy 62 éves szakályi férfit, aki aztán bevallotta, hogy unokahúgával, annak barátjával és unokaöccsével közösen látogatták meg a kastélyt. Az ügyben azóta lopás megalapozott gyanúja miatt folyik eljárás.

A helyszínen kreált installáció egyébként egészen bámulatosan néz ki, bár azt hozzá kell tenni, hogy nagyon jól néz ki és a környezetbe is beleillik. Kicsit mondjuk arrébb is rakhatták volna az asztalkát, hogy ne legyen elcsúszva a földön lévő három fekete folthoz képest, de ez is értelmezhető a konvenciókkal szembeni lázadásként.

A rendőrök egyébként Twitteren a lopáshoz mérhető bűnt követtek el az esettel kapcsolatban, amikor egy versben emlékeztek meg az esetről:

Rezgett a réz (és a léc), amikor a szakályi férfi és családja a hőgyészi Apponyi Kastélyban tett látogatást. "Kicsi vagyok székre állok, és onnan egy nagyot kiáltok: vörösréz csillárt kínálok!" - de nem, mert elfogtuk a férfit és rokonait is. #arézangyalát pic.twitter.com/rgzLBwdHeh — Magyar Rendőrség (@police_HU) 2019. április 9.

(Police.hu)