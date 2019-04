Furcsa véget ért az észak-karolinai New Hanover megye első, halat is szerepeltető állatkínzásos ügye, kiderült ugyanis, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében a halak lényegében nem minősülnek állatnak.

Ez elég érdekesen hangzik, úgyhogy tekerjük vissza kicsit a dolgokat az előző hónapig, amikor az 53 éves Michael Hinsont kirakták wilmingtoni otthonából, a férfi pedig a kiköltözés közben nem vitte magával az egyébként is egészségtelen márványsügérjét, aki így egy koszos akváriumban, kaja nélkül volt kénytelen tengetni a napjait.

A férfit múlt héten tartóztatták le, miután a hatóságok megtalálták a halálán lévő 15 centis halat, amibe éppen most próbálnak életet lehelni, és azon nyomban meg is vádolták állatkínzással. Most aztán felmentették, méghozzá azért, mert a kerületi ügyész szerint a vonatkozó jogszabályok nem minősítik védettnek a halakat, ugyanis

ezek értelmében csak a kétéltűek, a hüllők, a madarak és az embereket leszámítva az emlősök számítanak állatnak.

Az persze egyértelmű, hogy a hal háziállatként volt tartva és hát annak ellenére, hogy csak egy halról van szó, azért valószínűleg ő sem érezte túl jól magát a mocsokban, úgyhogy nincs kizárva, hogy megvan az új úttörője a haljogi mozgalomnak.

