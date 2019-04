Április 20-án Budapesten koncertezik John McLaughlin és zenekara, a 4th Dimension.

Az angol gitáros több évtizedes pályafutása során játszott gyakorlatilag mindenkivel, aki kísérletezésre hajló, meghatározó zenésszé vált. Az első, Extrapolation című lemeze a mai napig frissnek hat, és szinte még ki se hült az első nyomás a lemezből, mire bekerült Miles Davis zenekarába, hogy az In A Silent Way után a jazztörténet robosztus mérföldkövén, a Bitches Brew-n is játsszon. A jazz-rock egyik legnagyobb hatású zenekara, a Mahavishnu Orchestra, az indiai zenei hagyományokat a jazzel ötvöző Shakti, Santanával közös Love Devotion lemeze mellett még tucatszámra lehetne sorolni stílusteremtő formációit a most 77 éves gitárosnak.

Jelenlegi zenekarát, a The 4th Dimensiont a kétezres évek közepén alapította meg, ami az alapító billentyűs Gary Husband mellett a kameruni Etienne M'Bappe és Mark Mondesir dobossal érkezik. Ezzel a 2018-as koncertfelvétellel lehet kiválóan hangolódni a minden bizonnyal lehengerlő koncertre, amiről minden információt itt talál.