Csodálatosan leírja Magyarországot az a két plakát, ami Óbudán a Lajos utca és a Galagonya utca sarkán feszül egymásnak.

Az egyiken az látható, hogy az ország egyik legpotensebb miniszterének felesége büszkén hirdeti egy fitneszmárka feszülős tornaruháit, mintha ez lenne a legtöbb dolog, amit egy ilyen pozícióból indulva az ember karrierszinten elérhet.

A másikon pedig a kormány évek óta változatlan üzenetét látjuk arról, hogy megállítson valamit, ami nagyjából statisztikai hibahatáron belül létezik Magyarországon.

A környék egyébként kifejezetten alkalmas arra, hogy az ember megszondázza az itt elhelyezett plakátok alapján az ország állapotát.

Néhány nappal ezelőtt ugyanitt még a nagyszülői GYED-re váró nagypapa sandított át a szemüvege fölött Rogán Cecília alfelére.

A sarok Lajos utca felőli oldala hírhedt plakáterdő, a tavaly decemberi tüntetések idején lett igazán ismert, merthogy itt egymás mellett sorakozott vagy egy tucat nemzeti konzultációs hirdetés, amit a tüntetők kanalakkal és egyéb alkalmatlan tárgyakkal igyekeztek megrongálni. Azóta is kedvelt plakáthelyei ezek a kormányzati kommunukációnak, most is szép számmmal sorjáznak itt a bevándorlásellenes üzenetek. De ugyanúgy népszerű maradt a kormánnyal ellentétes üzeneteket megfogalmazók körében is, úgyhogy most is szinte minden kormányplakáton ott az O1G-felirat.