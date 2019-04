Egyre inkább bebizonyosodik, hogy a társadalmunk még nincs teljesen felkészülve az otthonaink robotizációjára, ezért nem megfelelő gombokat nyom be rajtunk, ha gépek önjáróan végzik a dolgukat a házban. Ez történt például azzal az amerikai úriemberrel, aki

egy kisváros fél rendőrségét kihívta, mert azt hitte, betörő van egy házban, miközben csak egy porszívó robot szorgoskodott.

Mindez Oregon államban, Portland egyik elővárosában történt. A rendőröket riasztó úr a testvérénél vendégeskedett, és miután elvitte az unokaöccse kutyáját sétálni, a házba visszatérve arra lett figyelmes, hogy furcsa árnyékok és mozgolódás hangjai szűrődnek ki a fürdőszoba ajtaja alatt. Az illető rögtön arra következtetett, hogy valaki nyilván bemászott a fürdő ablakán és ki akarja rámolni a házat, úgyhogy gyorsan hívta is a rendőrséget.

Fotó: Washington County Sheriff's Office/Facebook

A helyi rendőrök ki is érkeztek, nem is aprózták el a dolgot: három rendőrjárőr, egy arra járó nyomozó és két kutyás rendőr is kiérkezett a helyszínre. Ezután feszült dráma következett:

a rendőrök pisztolyt szegezve kiabálták a betörőnek, hogy körbe van véve, esélye sincs, jöjjön ki.

Persze nem jött ki. Sőt, arra sem reagált, hogy bekiabálták neki, hogy kutyák is vannak itt, pedig a rendőrök szerint erre a legbátrabb bűnözők is össze szokták tojni magukat és feladják. Itt viszont nem történt semmi, csak azt lehetett hallani, ahogy valami ütemesen egy üvegnek ütődik amiről azt feltételezték, hogy a betörő menekülni próbál az ablakon.

Mindez nagyon megrémisztette az amúgy elég tapasztalt rendőröket, ha egy felszólításra nem reagáló elkövető ugyanis előre nem látható veszélyeket rejthet. Végül összeszedték a bátorságukat és benyitottak a fürdőszobába, ahol meglátták az elkövetőt, egy pici kerek robotot aki neki-neki megy a zuhanykabin üvegajtajának.

Az amerikai közrádiónak nyilatkozó rendőrtiszt szerint ezután mindenki felszabadult nevetésben tört ki, a helyi rendőrség pedig a Facebookjára is kitett egy képet a letartóztatott porszívóról. Csak a fegyveres erőket riasztó férfi nem nevetett az egészen, ő rettenetesen kínosan érezte magát, amíg a rendőrök meg nem nyugtatták, hogy ők is ugyanígy tettek volna, jobb félni, mint megijedni alapon.