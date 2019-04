Régi és új számokkal készül az Európa Kiadó Menyhárt Jenő születésnapi koncertjére. Az Index a helyszínen videót forgat, mert kíváncsiak vagyunk, hogy mennyiben változott a kulturális közeg a nyolcvanas évekhez képest.

A 60 éves Menyhárt a 80-as évek egyik legismertebb underground zenekarának vezetője. A zenekar mai formációja rendszeresen fellép az utóbbi időben.

Most vasárnap a MOM sportcsarnokba azonban eljönnek a régi tagok is, akik azóta kiléptek a zenekarból. Kiss László, Varga Orsi mellett Víg Mihály, Hegyi Zoltán, Menyhárt Leó és Müller Péter Sziámi is fellép majd.