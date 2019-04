A Shaun Of The Dead (magyarul Haláli hullák hajnala, de ezt tessék elfelejteni) egy szuper zombifilm, és azért is mert egyszerre paródiája a műfajnak, és működik egy halálkomoly változatként. Ez volt Edgar Wright rendező (Hot Fuzz, Scott Pilgrim a világ ellen) első játékfilmje, és Wright mindig is teletömködte minden rendezését popkulturális utalásokkal, most a Vanity Fair összeszedte, hogy a Shaunban mennyi és milyen fajta referencia létezik: