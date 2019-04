Ant-Man alakítója, Paul Rudd is tisztában van azzal az elmélettel, amitől az internet hangos, vagy legalább is büdös egy ideje, miszerint a Bosszúállók főgonoszát, Thanost úgy fogják legyőzni a nemsokára érkező Végjátékban, hogy Ant-Man, a töpörődő szuperhős felkúszik a főgonosz ánuszába, majd ott nagyra megnő. Az elméletről mi is írtunk, és Ruddhoz is eljutott, de neki csak annyi kérdése volt, hogy

miért nem a fülébe vagy az orrába kellene bemásznia?

A választ Graham Morton adja meg, mert hogy a Hangyának a dolgok mélyére kell menni, nem csak Thanos fejét lerobbantani.