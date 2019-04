A magyar nevű, de ausztriai Locsmánd (Lutzmannsburg) már nem csak a világbajnok gyerekmedencékkel ellátott szállodájáról híres, hanem a napokban itt adták át a világ jelenlegi leghosszabb, VR-szemüveggel csúszható vízi csúszdáját. Több mint kétszáz méter hosszú cső, miközben fantasys, világűrös látvány elevenedik meg körülötted.

Az élmény elsőre nehezen emészthető, és pont annyira ijesztő, mint ahogy hangzik, de a csúszás után szinte képtelenség abbahagyni. Nekem mondjuk azért is muszáj volt még egyszer lecsúsznom, mert rögtön az első csúszásnál, a legelső kanyarban kiborultam a szánkámból és a szemüveg is leesett a fejemről, de legalább így lehetőségem volt anélkül végigcsúszni és megfigyelni, hogy milyen csőben csúsznak végig a valódi világtól elvágott VR-szemüvegesek. Egy közepesen gyors, díszítetlen, néhol félelmetesen sötét részen.

De szemüvegben ebből persze semmit se látsz, csak a felhők között cikázol, miközben szárnyas unikornisok, hatalmas fehér sasok vagy éppen űrhajók repkednek körülötted, alattad meg viszolyogtató mélység.

Mivel alapvetően gyerekek számára készült az egész, 80 szobás szálloda, így a csúszdát is úgy készítették, hogy a gyerekek a leérkezés után lehetőleg ne falfehéren, rémülettel az arcukon kászálódjanak ki a csőből, ahogy például a lányom tette, miután egyszer csak leesett a fejéről a szemüveg, és a cső sötét részén karral kellett magát továbbtolnia, de a következő csúszások bőven kárpótolták a rossz élményért.

Így is beleprogramoztak néhány összecsattanó álkapcsot, a szükségesnél kicsit élesebb kanyart, amit úgy élsz meg, hogy éppen kicsúszol a világból. És félelmetes az is, hogy a szemüvegben többször is úgy érzed, teljesen megfordultál, és háttal lefelé csúszol, de a helyzet az, hogy továbbra is viszonylagos biztonságos körülmények között tartasz a tálcányi végállomás felé a becsapott agyaddal.

Gyermekeim közül csak a 7 éven felüli vehette igénybe a csúszdát, de közben a kisebbik sem unatkozott köszönhetően a gyerekmedencéknek és a gyerekcsúszdáknak.

Ajánlom: 9/10