Az egész Brexit nem más, mint a Spice Girls Wannabe című slágerének feldolgozása. Úgymint:

Britek: Yo, I'll tell you what I want, what I really really want

EU: So tell me what you want, what you really really want

Britek: I'll tell you what I want, what I really really want

EU: So tell me what you want, what you really really want

Britek: I wanna...

EU: Huh?

Britek: I wanna...

EU: Huh?

Britek: I wanna...

EU: Huh?

Britek: I wanna...

EU: Huh?

Britek: I wanna really really really wanna

EU: ???

Britek: ZIGAZIG HA

EU: ...

(via Twitter)