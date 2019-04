A Chicago Bullsról az átlagembernek a mai napig a Michael Jordan-féle dinasztia jut az eszébe, amely a világsztár visszavonulása óta még mindig csak keresni önmagát az NBA-ben. 2008-ban aztán úgy tűnt, hogy végre szebb jövő vár Chicagóra, miután első helyen draftolták Derrick Rose-t, a 2008-as egyetemi osztály legjobb játékosát, aki ráadásul született chicagói.

Rose egészen 8 évig játszott a Bullsban, volt az alapszakasz MVP-je is, és Jordan óta magasan a legjobb Bull-játékosnak tartották. Aztán egyre-másra jöttek a komoly sérülések és operációk, és az egykoron körbeimádott Rose egész egyszerűen nem tudta már azt hozni Chicagóban, amit megszoktak tőle. Pedig valaha ilyenekre is képes volt:

Sok szenvedés után Rose-t három évvel ezelőtt végül elcserélte a Bulls New York-ba, ami annak idején egy elég logikus húzásnak tűnt a Chicago részéről, azonban abba talán csak kevesen gondoltak bele, hogy az egész életét a városban töltő Rose-ra ez milyen hatással lesz.

A kérdésre a választ egy nemrég megjelent dokumentumfilm adta meg, amelyet Derrick Rose életéről forgattak. Ebből kikerült a netre egy ötperces jelent, amelyben a riporter kérdezgeti a kosarast, miközben a néha meg kell szakítani a felvételt, mert Rose-t folyamatosan tájékoztatja a menedzsere (aki nem más, mint B.J. Armstrong, a Jordan-féle Bulls korábbi játékosa) arról, hogy éppen ebben a pillanatban próbálják elcserélni.

Aki esetleg nem tudná, az európai focival ellentétben az NBA-ben a csapatok nem pénzért vásárolják meg sportolók játékjogát, hanem egymás között cserélgetik azokat. Ez azt jelenti, hogy egy NBA-játékosnak gyakorlatilag semmi beleszólása sincs abba, hogy élő szerződéssel éppen hol játszik. Ez történt Rose-zal, aki valószínűleg az egész életét a Bullsban akarta tölteni, de végül elküldték New York-ba. A felvételen látszik, hogy ezek a helyzetek mennyire megviselik a profi sportolókat.

This is the moment Derrick Rose found out he was traded from the Bulls to the Knicks *



(via @Stadium) pic.twitter.com/1dnSbQrT9z