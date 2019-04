Az egyesület közleménye szerint a Duran Duran 1981-es slágere, a My Own Way lesz az 1900-ben alapított, jelenleg a hatodosztályban szereplő klub hivatalos indulója, ami egyben a nyári Egri Erbstein Torna hivatalos dala is lesz – itt amatőr csapatok mellett a BAK és a LASS Egyesület vakfoci csapatai is játszanak majd.

A nagy bejelentést BAK-mezben tették meg a Duran Duran tagjai.

Fotó: Facebook / Duran Duran

A dalt itt hallgatják meg:

via MTI