A Godiva az egyik legmenőbb belga csokicég, finoman szólva sem olcsók a termékeik. A cég egyik londoni boltjában pedig a napokban bemutatták az eddigi legnagyobb és legdrágább húsvéti csokitojását.

Cherish Finden séf vezetésével egy háromfős csapat nagyjából 200 óra alatt hozta össze a 65 kilós gigantikus csokitojást. Az árcédula pedig egészen szürreális, tízezer fontos (kb. 3,7 millió forint) lett.

Godiva unveils giant handcrafted Atelier Easter Egg worth £10,000 https://t.co/ZZYhbl0mR0 pic.twitter.com/qazjPfUJjx — London Post (@LondonPostUK) 2019. április 12.

Godiva-mércével mérve viszont a tízezer fontos csoki nem is olyan tragikusan drága. Kilóárra átszámolva közel hatvanezer forint, ami rengeteg, viszont ha azt nézzük, hogy egy teljesen átlagos, ötdekás csokitojás is nagyjából 43 ezer forintba kerül kilónként a cégnél, úgy már nem is olyan irreális a különleges óriástojás ára.

(Design Taxi)