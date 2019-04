Aki meg akarja úszni a húsvéti ajándékozást, vagy legalábbis spórolni akar rajta, annak az a jó hírünk van, hogy tavaszi szünetre több mint 300 interaktív hangoskönyvet tett ingyen elérhetővé a Bookr. A címek között klasszikus és modern mesék, kötelező olvasmányok és angol nyelvtanulást segítő mesék is szerepelnek, és a történeteket olyan ismert színészek hangjai keltik életre, mint Molnár Piroska, Szacsvay László vagy Gálvölgyi János, de természetesen arra is van lehetőség, hogy hagyományos módon a szülő olvassa fel az esti mesét, már ha nem a Pál Utcai Fiúkat kéri a gyerek, mert azt azért hosszú lenne, pedig ez a cím is elérhető a kínálatban.

Az ingyen könyvekhez úgy lehet hozzájutni április 23-ig, hogy táblagépre vagy telefonra le kell tölteni a Bookr alkalmazást és már indulhat is a mesedélután.