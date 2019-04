A Botnik Studios tavaly indította el azt a projektjét, hogy elkészítsen egy teljes lemezt olyan számokból, amiket mesterséges intelligencia írt. Indítottak egy Kickstarter-gyűjtést, összejött elég pénz a Songularity című lemezre, azóta pedig gőzerővel dolgoznak.

A You Can't Take My Door című country szám még tavaly jelent meg, ebben egy rakás country slágert elemeztettek ki a mesterséges intelligenciával, majd megszületett ez a tökéletes gyöngyszem.

Azóta készült még néhány tökéletes szám. A Negatively 4th Streetben Bob Dylan szövegeit kombinálta a mesterséges intelligencia a manhattani 4. utcában található éttermekről posztolt negatív értékelésekkel.

A Bored With This Desire To Get Ripped című slágerben pedig Morrissey szövegeit keverte az MI a P90X otthoni fitnesz DVD amazonos értékeléseivel.

A teljes album valamikor idén júniusban jelenik meg, és a készítők abban bíznak, hogy ez lesz a világ legjobb poplemeze.

(Laughing Squid)