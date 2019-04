Bő egy hónap, és jön a Budapest Beer Week kézműves sörfesztivál folytatása (a tavalyiról itt írtunk), aminek idén is lesz majd söre, melynek elkészítéséhez tizenegy magyar sörfőzde dugta össze a fejét. A mostani divatot meglovagolva egy New England IPA, vagy India Pale Ale lesz a fesztiválsör, de lesz benne egy csavar.

Mégpedig az, hogy a gyümölcsös IPA-knál gyakori mangó vagy épp maracuja helyett

őszibarackkal és homoktövissel készül majd, amitől a gyümölcsös íz egy kis fanyarságot is kap.

A komlók pedig magát a fesztivál sokszínűségét akarják jelezni: a résztvevő külföldi főzdék vonalán lesz benne új-zélandi, két amerikai és egy modernebb európai is. Két fontos szempontot is szem előtt kellett tartaniuk az ötletelés alatt: egyrészt, hogy amit kitalálnak, az el is készüljön. Itt nagy előny volt az IPA javára, hogy egy hónap alatt kész, és a fesztivál idején már akár dobozban is haza lehet majd vinni, a másik pedig, hogy egy szélesebb közönség által is értelmezhetőbb sör legyen.