Ha megkérdeznek egy 10-12 éves gyereket, hogy mi akar lenni, ha nagy lesz, ma nagyobb az esély arra, hogy ő az influenzavírusok mélyreható kutatása helyett inkább az influenszer nevű foglalkozást ambicionálná. Az influenszerekről az a felületes kép alakult ki, hogy sokan népszerűek, mert sokan követik őket, és sok pénzt tudnak keresni, de legalábbis ingyen kapják meg a legmenőbb ruhákat, cipőket, szemüvegeket és telefonokat.

Arra már kevesebben gondolnak, hogy a dolog fordítva is elsülhet: nem mindenki szereti ugyanis, ha valaki a temérdek követője előtt pocskondiázza. Az Instagramon 850 ezer követővel rendelkező, német Bonnie Strange-t ("*hi, i’m bonnie and i like flowers") egy düsseldorfi bíróság most 10 ezer euró (kb. 3 millió forint) kártérítésre kötelezte, mert egy divatüzlet eladóját több Snapchat-videóban sértegette, seggfejnek, szerencsétlen kis faszverőnek nevezte.

A 32 éves, modell-youtuber-blogger-színész és tévés műsorvezető foglalkozást űző Bonnie Strange 2017 decemberében a barátnőjével vásárolgatott egy zsúfolásig megtelt divatüzletben, ahol az általuk kiválasztott, de még ki nem fizetett ruhadarabokat jobb híján a földre rakosgatták le. Egy eladó rájuk szólt, hogy vegyék már fel a koszos padlóról a ruhákat, de ezen Bonnie kiakadt és elkezdte sértegetni az eladót. Szegény eladó feltehetően nem volt tisztában azzal, hogy egy 850 ezer követővel rendelkező influenszer-celebbel áll szemben - ő csak egy bunkó vásárlót látott maga előtt. A vita annyira elfajult, hogy Bonnit kidobták az üzletből.

Mit tesz ilyenkor egy influenszer? Bonnie előkapta az alapbeállításban szelfire állított telefonját, és immár egy Snapchat-videóban folytatta az eladó anyázását. A trauma feldolgozásának ezután még szentelt néhány videót, ahol arról beszélt, hogy szívesen lelökné egy hídról ezt a stricit, mármint az eladót, a követőit pedig arra szólította fel, hogy "csináljátok ki!"

A bolti eladó ügyvédje eredetileg 20 ezer euró kártérítést követelt. A bíróság végül ennek felét ítélte meg azzal az indoklással, hogy az eleve rövid életű Snapchat-videók ugyan sok embert érhettek el, de gyorsan eltűntek a netről. (via Welt.de)