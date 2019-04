Még februárban poroszkáltam magamnak a tizenegyedik kerületi Lágymányosi utcában, ahol egy kisebb ellentmondásra figyeltem fel az út szélén: az útfestés egy mozgáskorlátozott parkolóhelyet jelzett, de a jelzőtábla meg kettőt.

Ezért aztán az ott parkoló kocsik rendre kerékbilincset kaptak.

Nem hagyott nyugodni a dolog, ezért aztán rákérdeztem Újbudánál, hogy ez mi ez.

Két hosszú, agóniákkal és megpróbáltatásokkal teli hónap után, amikor már a fák is kizöldültek, most kedden a válasz is megérkezett a Budapest Közúttól. Eszerint nekik fogalmuk sem volt, hogy ilyen történések zajlanak a vadregényes XI-ben. Ők ugyanis egy darab mozgáskorlátozott helyet alakítottak ki, de egy ismeretlen valaki önszántából és önerőből módosíthatta a táblát 2x-re.

De miután megkapták a levelemet, március végén kimentek a helyszínre, és jól rendet raktak.

Ezt aztán jómagam is lecsekkoltam csütörtökön, és valóban, egy kerékbilincset sem láttam, így talán mondhatom, egy kicsit helyreállt a világ rendje.