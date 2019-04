A Reddit 45 000-nél is több upvote-jának (facebookra lefordítva: like) köszönhetően egyik legolvasottabb posztja a napokban nem másról szólt, mint egy élő tévéműsorban eleresztett fingról és annak elmismásolsának kísérletéről. Sőt, többről. A The Take című, NBA-meccseket elemző műsorról van szó, amiben egy Max Kellerman nevű szakértő/sportújságíró _elméletileg_ többször is elfingta magát, van ilyen. Élőben viszont elég gáz (bocs), ha bekövetkezik.

Kellerman a malőröket, legalábbis az egészet beindító Reddit-júzer szerint, többféleképpen igyekezett elkenni, szavakkal, köhintésekkel, stb. Istenigazából egy olyan hang van, ami szerintünk is fingás, a többi elég véleményes, de hogy pont azt az egyet (5:51-nél) terelte el Kellerman ilyen béna köhintéssel az csodálatos. (via)