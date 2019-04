Kezdjük azzal, hogy igen, ez egy rémes zenekarnév, gondolkodhatott volna rajta még Téglás Zoltán, az Ignite énekese, amikor először nevezte el a szólózenekarát (ami nem mellesleg, régebb óta megvan, mint az Ignite), de ez van, névben a Kiss sem tűnik így mai fejjel annyira ütősnek, ugye, a többit meg tudjuk. Téglás ebben a zenekarban nem punkrocker, hanem csak rocker, és annak is az érzelmesebb fajta - a Zoli Band nem dühös, hanem fogós, de kellemes zenét tol, nagyon jó zenészekkel a dalszerzők és az előadók között is.

A Santa Monica című albumuk nemrég jelent meg, ezt turnéztatják most Európában, főleg német klubokban, és ezt mutatják be április 20-án este az A38 hajón is. A zenekar jelenlegi felállása: Téglás (Ignite) - ének, Lukács Peta (Bikini) - gitár, Szűcs Peti (Superbutt, Ørdøg) - dob, Szebényi Dani (Kowalsky meg a Vega) - billentyűs hangszerek, Horváth “Sexy” Gábor - basszusgitár. Szóval jó zenéért tessen jönni a hajóra, megyek én is.