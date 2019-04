Nick Cave egészen nagyszerű formában van: egy felfoghatatlan személyes tragédia (egyik kamasz fiának elvesztése) után kiadta pályája legsötétebb és legfájdalmasabb lemezét, a Skeleton Tree-t, majd körbeturnézta vele az egész világot, és mindenütt nagyon különleges koncerteket adott, a közönséggel hihetetlenül intim kapcsolatot kialakítva (lásd a fenti, a bécsi koncerten készült képünket). A turnéról "véletlenül" kétszer is írtunk, azaz persze nem véletlenül, hanem eleinte még nem volt magyar dátum a koncertek között, ezért Bécsbe utaztunk, hogy ne mulasszuk el ezt a megismételhetetlen élményt, amit aztán a nagy sikerre való tekintettel mégis megismételt a Nick Cave and the Bad Seeds a turné meghosszabbításakor Budapesten.

A turné alighanem legkülönlegesebb állomását, a koppenhágai koncertet videóra is rögzítették: itt élőben is fellépett velük Else Torp operaénekesnő a koncertfilm címét adó, Distant Sky című, gyönyörű számban. És ezt a koncertfilmet lehet most ingyen végignézni, április 19. és 22. között, csak ide kell miatta kattintani, és ennyi. Megéri.