A villanymotorral meghajtott autók faék egyszerűek a belsőégésű motorosokhoz képest, így valószínűleg nem óriási kihívás bedobálni az alkatrészeket egy klasszikus formájú kaszniba.

AZero Labs Automotive vállalat a filmekből is jól ismert Ford Bronco terepjárónak készítette el az elektromos változatát, és annyira odafigyeltek a részletekre, hogy még egy ötfokozatú váltót is beépítettek.

Könnyű karbonszálasra cseréltek pár acél alkatrészt , a belsejét pedig bambusszal és bőrrel borították be, hogy érezzék a vevők a törődést.

Az autó ára még ismeretlen, ám gyanítható, hogy nem lesz olcsó, mert csak 150 darab készül belőle.

Lenne még néhány benzinzabáló és mocsokkibocsátó szörnyeteg, aminek érdemes lenne látni az elektromos változatát, a Zero Labshoz hasonló műhelyek valószínűleg jól megélnének az ilyen megrendelésekből.

(Electrec)