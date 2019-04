Ez a mesterterv fogalmazódott meg egy 43 éves soproni asszony fejében, miután elhagyta autója hátsó rendszámát. Fogott hát egy kartonlapot, és arra saját kezűleg, tollal írta fel a rendszámát. A rend éber őrein azonban nem tudott kifogni! A rendőrök igazoltatták, és „egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki” – olvasható a police.hu-n. A nő azt mondta, hogy elveszítette a hátsó rendszámtábláját, azt be is jelentette, de továbbra is használni akarta az autóját, ezért így oldotta meg annak pótlását.

A kézműves rendszámkészítésnek egyébként igazi aranykorát éljük. Tavaly szeptemberben az M3-as autópálya egy pihenőjében bukott le egy füzesabonyi férfi, aki házilag készült rendszámmal használta nyerges vontatóját – az egy fémlapra kézzel rajzolt utánzat volt –, tavaly márciusban pedig szintén az M3-ason egy miskolci férfi bukott le kézzel festett rendszámmal. A legjobb rendszámos húzás azonban azé a teherautósofőré volt, aki az útdíjfizetést akarta megúszni úgy, hogy „mobil” rendszámot készített magának, ami hol látszott, hol nem. De az ő szupertervébe is csúszott annyi hiba, hogy lebukjon.