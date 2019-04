A celebgyerekek élete kívülről csupa móka és kacagás, apu és anyu pénze mindent megvesz, csudakocsi, aranyozott telefon, magángép Fifikének, ha szarul van (oppardon, másik narratíva), de mint ahogy azt a leginkább az ET-ből ismert Drew Barrymore este óta tudjuk, a nagy nevetés után elég könnyen eljöhet a nagy sírás is, teszem azt akkor, amikor 11 évesen szóltak a kislánynak, hogy izé, lehet le kéne már jönni a kokainról. Aztán, ha minden igaz, 14 évesen sikerült is neki.

Jack Osbourne annak az Ozzy Osbourne rockistennek a fia, aki élete első 50 éve alatt mindent felszívott, megivott és bevett, amit élő ember el tud képzelni, és aminek a mennyiségéhez kb. csak az fogható, ami ugyanennyi idő alatt Keith Richards és Lemmy szervezetébe bekerült. Ozzy saját bevallása szerint sem nagyon emlékszik a nyolcvanas évekre, az esküvőjére meg pláne nem, szóval ha a "terhelt" szó mellett valami szótárban nem Jack Osbourne arca szerepel, azt a szótárt ki kell hajítani.

Osbourne junior idén 33 éves, és az Instagramra kiett fotó alapján tegnap volt józansága/drogmentessége 16. évfordulója. Jack Osbourne elvált, három lányát nevelei egyedül és a szórakoztatóiparban dolgozik, producerként.

Ha 17 évesen valaki azt mondja nekem, hogy 16 tiszta év múlva oda jutok 33 évesen, ahol most vagyok, kiröhögöm, és elküldöm a picsába. Szívesem állítanám magamról, hogy valami spirituális ébredés vezetett idáig, és én vagyok a józanság tiszta lelkű élharcosa, de nem erről van szó. A barátaim segítettek át a nehéz pillanatokon, ők voltak azok, akik mindig pont akkor jelentek meg az életemben, amikor a legnagyobb szükségem volt rájuk.

Jack Osbourne 17 évesen vonult elvonóra, mert úgy rákapott az OxyContin nevű fájdalomcsillapítóra (amit hillbilly heroinként, azaz szegény ember heroinjaként is emlegetnek), hogy az élete is konkrétan veszélyben forgott. Az elvonón szembesült azzal, hogy mindenki legalább kétszer olyan idős volt mint ő, harmincas full junkie-k között ült, akiknek semmiféle jövőképük nem volt. És úgy gondolta, neki azért csak van. A józanság évei alatt megházasodott, született három lánya, szklerózis multiplexszel diagnosztizálták, elvált, és most egyedül neveli a lányait.

Apjával tartja a kapcsolatot, jóhogy, hiszen az A&E csatorna Ozzy & Jack's World Detour című műsorában szerepelnek együtt. Beutazzák a világot, történelemről beszélgetnek és sokat röhögnek. Immáron mindketten józanul.

