Mi az?

18 karátos arany,

154,2 kiló,

1,3 méter átmérőjű,

szabályos kör alakú,

csillogó,

Japánban, Szaszebóban van,

két ember is kényelmesen eleresztheti magát benne,

800 millió jenbe (kb. 2 milliárd forintba) került a felújítása,

óránként 5400 jenért (kb. 13 500 forintért) bele is mászhat.

Fürdőkád.

Most be is került a Guinness Világrekordok közé, mint a világ legnagyobb súlyú arany fürdőkádja.

Gratulálunk.

(MTI)