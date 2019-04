Itt a Mindeközben általában cukimuki, állatos posztokat szoktunk megosztani, de ez most kivételes alkalom lesz. Most arról számolunk be, hogy a természet nemcsak bolyhos és ölelgetni való, hanem bizony kegyetlen is tud lenni.

Fotó: madarkorhaz / Konyhás István / flickr

A Hortobágyi Madárkórház húsvét vasárnap kapott bejelentést a rendőröktől arról, hogy egy mikepércsi fészekben egy elpusztult fehér gólyát találták. A madárkórház az áramszolgáltatóval együtt a helyszínre ment, ahol a templom melletti fészekben megtalálták az elpusztult madarat és öt tojását is. A fehér gólyát elvitték boncolásra, a tojásokat pedig a madárparkba. Mint kiderült,

a gólyát egy másik gólya ölte meg, a fészekért, vagy a területért vívott harcban csőrével több halálos sebet is ejtett a madáron.

A boncoláskor találtak egy enyhe mérgezést is a szervezetében, azonban az is biztossá vált, hogy a halálát nem ez okozta. A madárkórház szerint a tojások mentése közben jól megfigyelhető volt, hogy a szomszédos gólyák folyamatosan támadták a halott gólya még fészken ülő társát. Mint írják,

a gólyák gyakran próbálják meg szabályozni a szaporulatot, ennek legismertebb módja, hogy a kikelt fiókákból a leggyengébbeket kilökik. Lehet, hogy egyfajta természetes állományszabályozás az is, hogy ha az annyira száraz, táplálékban szegény tavaszon, mint az idei, akár a fajtásaikat is megpróbálják eltántorítani a szaporulat kiköltésétől vagy felnevelésétől.

A madármentők azért nem hagyták ott a még életben lévő gólyával a tojásokat, mert veszélyben lettek volna. Ugyanis, ha a gólya elment volna enni, az őt is támadó gólyák vagy a dolmányos varjak kilökhették volna a fészekből az őrizetlenül maradt tojásokat, amiket ilyenkor kihűlés is fenyegetett volna. A tojások most a hortobágyi madárparkba kerültek, ahol tartósan sérült gólyák fészkeibe adoptálták őket, ott biztonságban kelhetnek ki és nevelhetik fel őket pótszüleik.