Huszonkét évesen elpusztult Charlie, a fogságban élő legöregebb kaliforniai tengeri vidra - jelentette be a kaliforniai Long Beachben működő Aquarium of the Pacific, amelynek 1997 óta volt lakója az apró tengeri emlős. Charlie szép kort élt meg, a hím kaliforniai tengeri vidrák általában 10-14 évig élnek a vadonban, míg fogságban élő társaik a 20 éves kort is megérhetik - írja az MTI.

Fotó: Aquarium of the Pacific / Facebook

Az akkor még kölyök vidrára 1997-ben, nagy erejű viharok után találtak rá, és a szakértők úgy ítélték meg, hogy az árván maradt állat nem élné túl egyedül a vadonban, ezért az 1998-ban megnyílt Aquarium of the Pacific egyik első lakója lett. Élete során számos tudományos vizsgálat készült a bevonásával, és tavaly a Guinness Rekordok Wild Things kiadványának idős állatokról szóló fejezetébe is bekerült.