Fotó: youtube

Nemrég 6,3-as erősségű földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket, köztük a fővárost, Manilát is. Itt található az a hotelként működő felhőkarcoló is, amelynek a tetején található medencéje kiöntött a rezgésektől. Hála istennek egy járókelő ezt videóra is vette.