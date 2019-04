A Spongyabob már régóta nem csak egy gyerekeknek szánt, de felnőttek által is imádott rajzfilm, hanem jó ideje közkedvelt karaktere az internet legkülönbözőbb mémjeinek is. Olyannyira népszerűek már a spongyabobos mémek, hogy a karakter 20. évfordulójára a Nickelodeon kihozott egy csomó hivatalos akciófigurát a legnépszerűbb mémekből.

Good guy @NickAnimation embracing the wonderful SpongeBob memes and making toys I now plan to buy instead of trying to shut it down. *other companies*: MeMe'S cAn HuRt YoUr BrAnD tHoUgH pic.twitter.com/XcsVD3jwdI